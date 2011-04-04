НіЦ не розумію
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:06
ну разве что, хотя и в этом случае достаточно документа о внесении денег в кассу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:40
І шо Ви з 1 млн американців будете робити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 гру, 2019 15:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо не жити на широку ногу, то %% з 100тис долярів достатньо, перевіряв останні 3 роки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Другой вопрос куда на Украине можно пристроить $100k, чтобы не работать и при этом не бояться в любой момент кидка в самой наглой форме...
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:02
Мисто 5.0%
Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:17
Ukrainian
працював із комінвестом по долару, все чінно-благородно
єдине що нема ІБ і все робиться ножками..
До речі якщо не помиляюсь в них валютні ставки вже дуже довгий час на одному і тому ж рівні, а гривня навпаки туда-сюда
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:22
На п’ять років ризикнули?
Я так розумію виплата відсотків щомісячно; от тільки що з ними робити ? Не ходити ж кожного місяця в банк як на роботу.
Можна якись вклад з поповненням відкрити і його автоматом поповнювати?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Три роки тому і зараз дуже різні %. Цей рік то по долару відсотки взагалі по суті від'ємні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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