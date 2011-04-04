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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:На п’ять років ризикнули?


по $ нет риска:

"Нацбанк порахував, що якби нині курс був на рівні 27 грн за дол, то економіка росла б швидше, а інфляція була б вища. Іншими словами, номінальний ВВП був би більшим і помітно більшими були б доходи бюджету",

от и думай , от и жди хорошего ....

впереди нас рать, позади нас рать

У зміцненні гривні не зацікавлені ні уряд, який недоотримує надходження від митних платежів, ні українські експортери, які продають товар за валюту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:31

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Дамы и господа какие банки на сегодня предлагают больше 5% годовых по доллару ?
Асвио банк 6%
Кредит вест 5%
Кто ещё?
Благодарю

Мисто 5,75%
Коминвест 5,5%
Зем.Кап 5,5%(діє по 27.12.2019р.)

Мисто 5.0%
https://www.mistobank.com.ua/ru/downloa ... 2/?f=file_

Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

Перенесу щоб не загубилось :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:42

Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:50

  escobar написав:Другой вопрос куда на Украине можно пристроить $100k, чтобы не работать и при этом не бояться в любой момент кидка в самой наглой форме...

Можна в Мій банк під 4% грязними...біля 3,2% чистими = 3200 в рік, виплата щомісячно по біля 270 доларів. ПРожити можна...скромно. :(
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:51

  Ukrainian написав:Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.

Звідки така цифірь?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.

Звідки така цифірь?

Що не вийти за межі фонду. В 2014 курс з 8 до 28 теж здавався малоймовірним
З 23 до 50 цілком реально
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Меня 50000 грн в месяц пассивного дохода вполне устроила бы.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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