Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
"Нацбанк порахував, що якби нині курс був на рівні 27 грн за дол, то економіка росла б швидше, а інфляція була б вища. Іншими словами, номінальний ВВП був би більшим і помітно більшими були б доходи бюджету",
от и думай , от и жди хорошего ....
впереди нас рать, позади нас рать
У зміцненні гривні не зацікавлені ні уряд, який недоотримує надходження від митних платежів, ні українські експортери, які продають товар за валюту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?
Перенесу щоб не загубилось
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
escobar написав:Другой вопрос куда на Украине можно пристроить $100k, чтобы не работать и при этом не бояться в любой момент кидка в самой наглой форме...
Можна в Мій банк під 4% грязними...біля 3,2% чистими = 3200 в рік, виплата щомісячно по біля 270 доларів. ПРожити можна...скромно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ukrainian написав:Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.
Звідки така цифірь?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ukrainian написав:Не більше 3650 доларів в один банк; особливо ці кептиви.
Звідки така цифірь?
Що не вийти за межі фонду. В 2014 курс з 8 до 28 теж здавався малоймовірним З 23 до 50 цілком реально
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Investor_K написав:Меня 50000 грн в месяц пассивного дохода вполне устроила бы.
ВСього 4141000 грн в Порохбанку на 10 років під 18%, виплата щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
працював із комінвестом по долару, все чінно-благородно єдине що нема ІБ і все робиться ножками.. До речі якщо не помиляюсь в них валютні ставки вже дуже довгий час на одному і тому ж рівні, а гривня навпаки туда-сюда
На п’ять років ризикнули? Я так розумію виплата відсотків щомісячно; от тільки що з ними робити ? Не ходити ж кожного місяця в банк як на роботу. Можна якись вклад з поповненням відкрити і його автоматом поповнювати?
ні, я на рік, і таки да - ходив як на роботу (ручна капіталізація щомісячних% з докупкою до сотки (в них поповнення від 100) )