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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:40

Квесторе_поверніться Там максимум на три года можно оформить.Нет уже 10 лет.Сам оформлял.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Достаточно пристроить 30К$ в гривне, чтобы иметь эквивалент в месяц, остальное по усмотрению.


який еквівалент, 50К грн із 720К грн?
2) чому ніхто не згадує за середню річну інфляцію гривні - 12%
саме на стільки в середньому знецінювалась грн за останні 20 років
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:58

  greenozon написав:
  ruvex написав:Достаточно пристроить 30К$ в гривне, чтобы иметь эквивалент в месяц, остальное по усмотрению.


який еквівалент, 50К грн із 720К грн?
2) чому ніхто не згадує за середню річну інфляцію гривні - 12%
саме на стільки в середньому знецінювалась грн за останні 20 років


Месячный эквивалент от 100К$ по 5% примерно равен месячной сумме от 750К гривен по 15%, к тому же в таком случае не рискуешь всей суммой.
Годами здесь распланировать сложно, но разговор за жизнь текущую.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:10

  Вадимка написав:Квесторе_поверніться Там максимум на три года можно оформить.Нет уже 10 лет.Сам оформлял.

Так 4 млн може і на 10 років візьмуть. :)
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Квесторе_поверніться
 
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