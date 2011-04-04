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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:40
Квесторе_поверніться Там максимум на три года можно оформить.Нет уже 10 лет.Сам оформлял.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:47
Re: Байки про банки і не тільки....
який еквівалент, 50К грн із 720К грн?
2) чому ніхто не згадує за середню річну інфляцію гривні - 12%
саме на стільки в середньому знецінювалась грн за останні 20 років
+50грн !
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:58
Месячный эквивалент от 100К$ по 5% примерно равен месячной сумме от 750К гривен по 15%, к тому же в таком случае не рискуешь всей суммой.
Годами здесь распланировать сложно, но разговор за жизнь текущую.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:10
Так 4 млн може і на 10 років візьмуть.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:32
5,75 % без пополнения вклада и выплатой в конце срока
И у банка СИЧ 5% на 12 мес. с розыгрышем от «Минфина» 50 000 грн
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Нед 15 гру, 2019 12:13
5,75% ????
5,15% + 0,25% = 5,4% При очень больших рисках (более 6000 в валюте)
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