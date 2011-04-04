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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:40

Квесторе_поверніться Там максимум на три года можно оформить.Нет уже 10 лет.Сам оформлял.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Достаточно пристроить 30К$ в гривне, чтобы иметь эквивалент в месяц, остальное по усмотрению.


який еквівалент, 50К грн із 720К грн?
2) чому ніхто не згадує за середню річну інфляцію гривні - 12%
саме на стільки в середньому знецінювалась грн за останні 20 років
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:58

  greenozon написав:
  ruvex написав:Достаточно пристроить 30К$ в гривне, чтобы иметь эквивалент в месяц, остальное по усмотрению.


який еквівалент, 50К грн із 720К грн?
2) чому ніхто не згадує за середню річну інфляцію гривні - 12%
саме на стільки в середньому знецінювалась грн за останні 20 років


Месячный эквивалент от 100К$ по 5% примерно равен месячной сумме от 750К гривен по 15%, к тому же в таком случае не рискуешь всей суммой.
Годами здесь распланировать сложно, но разговор за жизнь текущую.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:10

  Вадимка написав:Квесторе_поверніться Там максимум на три года можно оформить.Нет уже 10 лет.Сам оформлял.

Так 4 млн може і на 10 років візьмуть. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:32

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Дамы и господа какие банки на сегодня предлагают больше 5% годовых по доллару ?
Асвио банк 6%
Кредит вест 5%
Кто ещё?
Благодарю

Мисто 5,75%
Коминвест 5,5%
Зем.Кап 5,5%(діє по 27.12.2019р.)

Мисто 5.0%
https://www.mistobank.com.ua/ru/downloa ... 2/?f=file_

Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?



https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

5,75 % без пополнения вклада и выплатой в конце срока

И у банка СИЧ 5% на 12 мес. с розыгрышем от «Минфина» 50 000 грн
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:13

  emeta написав:[qu


https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

5,75 % без пополнения вклада и выплатой в конце срока

И у банка СИЧ 5% на 12 мес. с розыгрышем от «Минфина» 50 000 грн


5,75% ????
5,15% + 0,25% = 5,4% При очень больших рисках (более 6000 в валюте)
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:47

  VASH написав:
  emeta написав:[qu


https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

5,75 % без пополнения вклада и выплатой в конце срока

И у банка СИЧ 5% на 12 мес. с розыгрышем от «Минфина» 50 000 грн


5,75% ????
5,15% + 0,25% = 5,4% При очень больших рисках (более 6000 в валюте)


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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:00

Цікава цифірь від НБУ
http://finbalance.com.ua/news/nbu-banki-skorotili-portfel-hrivnevikh-kreditiv-dlya-biznesu-na-44-a-valyutnikh---na-48
Юрики щось ніц не кредитуються...а валюту в основному на рахунках скирдують.
Єдина надія на фізиків...шо підставлять плече банкам і візьмуть кредитик в грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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