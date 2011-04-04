60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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