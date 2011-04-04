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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:500К на депо чи ОВЗ розбити 60 на 40%.

60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:58

  Ukrainian написав:Мисто 5.0%
https://www.mistobank.com.ua/ru/downloa ... 2/?f=file_

Вы не туда посмотрели. Это ставки для юр.лиц

А для физиков вот:
Без пополнения:
Зображення

С пополнением (так/ні):
Зображення
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:04

  Ukrainian написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:17

  emeta написав:
  VASH написав:
  emeta написав:[qu


https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

5,75 % без пополнения вклада и выплатой в конце срока

И у банка СИЧ 5% на 12 мес. с розыгрышем от «Минфина» 50 000 грн


5,75% ????
5,15% + 0,25% = 5,4% При очень больших рисках (более 6000 в валюте)


Смотрите не на акционный депозит, а на обычный
5,75% 18 міс. + 5 днів
без всяких лояльностей и на любую сумму

Я смотрел по вашей ссылке.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:500К на депо чи ОВЗ розбити 60 на 40%.

60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?


Ще не знаю) Були би ці кошти)) Але сильно би не ризикував,краще менше % але надійніше.
Принаймні спулкуюся з успішними людьми,ще є куди прогресувати.
В сонячну енергетику би інвестував більше.
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