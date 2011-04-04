60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
60 гривня? Це 300*24=7200К - в які банки рознесете?
Ну і 200К валюти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:58
Вы не туда посмотрели. Это ставки для юр.лиц
А для физиков вот:
Без пополнения:
С пополнением (так/ні):
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 16 гру, 2019 00:04
В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 16 гру, 2019 00:17
Я смотрел по вашей ссылке.
Додано: Пон 16 гру, 2019 00:41
Ще не знаю) Були би ці кошти)) Але сильно би не ризикував,краще менше % але надійніше.
Принаймні спілкуюся з успішними людьми,ще є куди прогресувати.
В сонячну енергетику би інвестував більше теж.
Додано: Пон 16 гру, 2019 06:40
6% это на 60 месяцев. Какой курс чтобы не выйти за фонд ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:07
умиляет вопрос ниачем
а банк ххх возвращает без проблем?
ну кто-то напишет вот мне 3 года назад возвратил
и шо?
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