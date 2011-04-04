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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:12

  VASH написав:Підкажіть як переводити у системі SendMoney з карток які не мають коду CVV/СVC2 (картка Альфа банку)

Вы наверно плохо смотрели. Все реквизиты есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:37

Вкладчик1234
На карте Visa Platinum Альфа банка указано только имя и фамилия владельца. Ни номера карты ни кода CVV/СVC2 на карте нет. Номер карты приходится брать в My Alfa Bank, но где брать код?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:19

  VASH написав:Вкладчик1234
На карте Visa Platinum Альфа банка указано только имя и фамилия владельца. Ни номера карты ни кода CVV/СVC2 на карте нет. Номер карты приходится брать в My Alfa Bank, но где брать код?

В Альфа мобайл - карта - Номер карты и реквизиты - показать CVV
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:01

Це шо там твориться?
http://finbalance.com.ua/news/dubinskiy-finkomitet-vr-ne-bude-rozhlyadati-zakonoproekt-uryadu-pro-banki-yakiy-khoche-mvf
Так МВФ може і грошенят не дати.
Вуйцьо Бєня піде до супостата 100 млрд виклянчувати?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:13

  vollena71 написав:
  VASH написав:Вкладчик1234
На карте Visa Platinum Альфа банка указано только имя и фамилия владельца. Ни номера карты ни кода CVV/СVC2 на карте нет. Номер карты приходится брать в My Alfa Bank, но где брать код?

В Альфа мобайл - карта - Номер карты и реквизиты - показать CVV

Я пытался с ноутбука, в My Alfa Bank - там кода нет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:55

  VASH написав:
  vollena71 написав:
  VASH написав:Вкладчик1234
На карте Visa Platinum Альфа банка указано только имя и фамилия владельца. Ни номера карты ни кода CVV/СVC2 на карте нет. Номер карты приходится брать в My Alfa Bank, но где брать код?

В Альфа мобайл - карта - Номер карты и реквизиты - показать CVV

Я пытался с ноутбука, в My Alfa Bank - там кода нет.

Правильно. CVV есть только в мобильном приложении - Альфа мобайл.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:36

vollena71
а якщо в баби Гані кнопочний..
дискримінація одначе
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