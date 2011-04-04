Вы наверно плохо смотрели. Все реквизиты есть
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:12
Вы наверно плохо смотрели. Все реквизиты есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:37
Вкладчик1234
На карте Visa Platinum Альфа банка указано только имя и фамилия владельца. Ни номера карты ни кода CVV/СVC2 на карте нет. Номер карты приходится брать в My Alfa Bank, но где брать код?
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:19
В Альфа мобайл - карта - Номер карты и реквизиты - показать CVV
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:01
Це шо там твориться?
Так МВФ може і грошенят не дати.
Вуйцьо Бєня піде до супостата 100 млрд виклянчувати?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:13
Я пытался с ноутбука, в My Alfa Bank - там кода нет.
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:55
Правильно. CVV есть только в мобильном приложении - Альфа мобайл.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:36
vollena71
а якщо в баби Гані кнопочний..
дискримінація одначе
+50грн !
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