Банки устроили в преддверии НГ активный анти-флешмоб депо-клиентам.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:53
Банки устроили в преддверии НГ активный анти-флешмоб депо-клиентам.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:15
ще закарпуцькі телЄта і руські кукушкі
+50грн !
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:45
Кредитная история
В субботу УБКИ прислало ссылку на новое приложение для Андроида в виде бета-версии. Установил. Наконец-то осовременили приложение - возможности и внешний вид соответствуют web-версии, включая реестр запросов кредитной истории.
Обещают каждый день бесплатно давать кредитный рейтинг в этой версии. И раз в год - кредитную историю. Не смог проверить (бесплатность), ибо три года как платный клиент их...
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:08
УБКИ рассылает выборочно или можно ссылку?
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:28
Ще Порохбанка чекає на ВАс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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