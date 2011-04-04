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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 663664665666
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:53

  Goodman написав: -------------------
ПУМБа тоже ставки кинул с горы - уже депошки аж до ....... 16.

Банки устроили в преддверии НГ активный анти-флешмоб депо-клиентам.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:15

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Danik , на наступній сторінці вже можна спеціально для Вас.
А
Комінвест
Форвард
Альянс
Львів
Універсал
Глобус

забули:
Пердун,
Наюх


:mrgreen:
:mrgreen:

:mrgreen:

ще закарпуцькі телЄта і руські кукушкі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:45

Кредитная история

В субботу УБКИ прислало ссылку на новое приложение для Андроида в виде бета-версии. Установил. Наконец-то осовременили приложение - возможности и внешний вид соответствуют web-версии, включая реестр запросов кредитной истории.

Обещают каждый день бесплатно давать кредитный рейтинг в этой версии. И раз в год - кредитную историю. Не смог проверить (бесплатность), ибо три года как платный клиент их...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:08

  Vorlon написав:В субботу УБКИ прислало ссылку на новое приложение для Андроида в виде бета-версии. Установил. Наконец-то осовременили приложение - возможности и внешний вид соответствуют web-версии, включая реестр запросов кредитной истории.

Обещают каждый день бесплатно давать кредитный рейтинг в этой версии. И раз в год - кредитную историю. Не смог проверить (бесплатность), ибо три года как платный клиент их...

УБКИ рассылает выборочно или можно ссылку?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:28

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це той що КредіАгріколь?


Так, з хранцузом в рекламах.
Сдувся во всем, даже в сети отделений.

-------------------
ПУМБа тоже ставки кинул с горы - уже депошки аж до ....... 16.

Ще Порохбанка чекає на ВАс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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