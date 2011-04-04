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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:51
zzzzzz написав:
Позвонил на горячку Аллы...аааааа...это пипец....
Для кредита от 100 тыс. грн нужна справка о доходах или документ на недвижимость - говорю - У меня депозит в вашем банке который покрывает этот кредит - Ответ - НЕТ. Это отдельный продукт. Несите справку о доходах - Я говорю, у меня нет справки, могу принести справку из другого банка о полученном доходе за 2 года - Там дохода много. - Ответ. НЕТ - нужна справка с места работы
Вообщем кредит наличными сумма свыше 100 тыс.грн - за месяц мне будет 2,66%
Если сумма до 100 тыс за месяц - 3,1%
Не важно сколько дней ты пользуешься, все равно комиссия за месяц будет 2,66% - 3,1%
Не знаю в мене висить готівка 70Кгр,пробував дає,але ясно відмовився. І Максимум 200,пропонують. Це клієнту в якого негативна УбКа(Миха і так далі)
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Додано: Вів 24 гру, 2019 06:31
greenozon написав:
треба купувати онлайн за кредитні під 0%!
реально?
Квазі-кеш операція. Не один із банків не дозволить цей банкет без спонсорства
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Додано: Вів 24 гру, 2019 07:38
Агропросперіс, що це за звір такий? Вартий уваги?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 24 гру, 2019 09:40
flyman написав:
Агропросперіс, що це за звір такий? Вартий уваги?
Агропросперис Банк является правопреемником по всем правам и обязательствам Астра Банка.
Как сообщалось, Астра Банк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном, однако в марте 2015 года был признан неплатежеспособным и с 20 марта в нем начала работу временная администрация.
В июле 2015 года дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital (США) — кипрская Agro Holdings (Ukraine) купила 100% акций Астра Банка, после чего нормативы капитала и ликвидности данного финучреждения были приведены в соответствие с требованиями НБУ.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:34
greenozon написав:
я не про дирки (=хак банків, в якійсь мірі кримінал)
а про легальний метод, бажано під 0%
чисто для забави іноді роблю ставки на футбол через БК фаворит. Так там за поповнення з кредитної комісії немає, за вивід 1.5%. не знаю чи десь ще щось схоже є. не знаю як там з більшими сумами, та і виглядає на те, що фаворит зараз трохи ганяють в світлі останніх подій з "космолотами"
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