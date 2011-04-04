Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
zzzzzz написав:Позвонил на горячку Аллы...аааааа...это пипец....
Для кредита от 100 тыс. грн нужна справка о доходах или документ на недвижимость - говорю - У меня депозит в вашем банке который покрывает этот кредит - Ответ - НЕТ. Это отдельный продукт. Несите справку о доходах - Я говорю, у меня нет справки, могу принести справку из другого банка о полученном доходе за 2 года - Там дохода много. - Ответ. НЕТ - нужна справка с места работы
Вообщем кредит наличными сумма свыше 100 тыс.грн - за месяц мне будет 2,66% Если сумма до 100 тыс за месяц - 3,1%
Не важно сколько дней ты пользуешься, все равно комиссия за месяц будет 2,66% - 3,1%
Не знаю в мене висить готівка 70Кгр,пробував дає,але ясно відмовився. І Максимум 200,пропонують. Це клієнту в якого негативна УбКа(Миха і так далі)
flyman написав:Агропросперіс, що це за звір такий? Вартий уваги?
Агропросперис Банк является правопреемником по всем правам и обязательствам Астра Банка.
Как сообщалось, Астра Банк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном, однако в марте 2015 года был признан неплатежеспособным и с 20 марта в нем начала работу временная администрация.
В июле 2015 года дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital (США) — кипрская Agro Holdings (Ukraine) купила 100% акций Астра Банка, после чего нормативы капитала и ликвидности данного финучреждения были приведены в соответствие с требованиями НБУ.
greenozon написав:я не про дирки (=хак банків, в якійсь мірі кримінал) а про легальний метод, бажано під 0%
чисто для забави іноді роблю ставки на футбол через БК фаворит. Так там за поповнення з кредитної комісії немає, за вивід 1.5%. не знаю чи десь ще щось схоже є. не знаю як там з більшими сумами, та і виглядає на те, що фаворит зараз трохи ганяють в світлі останніх подій з "космолотами"
zzzzzz написав:Коллеги, прошу совета всего уважаемого сообщества.
Хочу докупить валюты, ну очень уж курс мне нравится. Но ближайшие депо только 15 и 23 января заканчиваются. Отсюда вопрос.
Где и в каких банках можно получить кредит ( подешевле ) главное что-бы это были наличные для покупки валюты ? ( срок 3-4 недели )
Боитесь, долларов не хватит.
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов. Аналитики считают, что вмешательство ФРС в финансовую систему страны достигло "эпических" масштабов из-за нарастающей угрозы кризиса в банковском секторе, сравнимого с тем, что случился в 2008 году.
Фактически ФРС запустила новую программу количественного смягчения, что подтверждают планы регулятора — до конца декабря залить на межбанковский рынок рекордный объем ликвидности. Как следует из документа, опубликованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, с 16 декабря до 14 января пройдут девять срочных аукционов РЕПО (первый — на 50 миллиардов долларов, остальные — по 35 миллиардов).
Таким образом, ФРС за месяц закачает в финансовую систему страны почти полтриллиона долларов.
zzzzzz написав:Коллеги, прошу совета всего уважаемого сообщества.
Хочу докупить валюты, ну очень уж курс мне нравится. Но ближайшие депо только 15 и 23 января заканчиваются. Отсюда вопрос.
Где и в каких банках можно получить кредит ( подешевле ) главное что-бы это были наличные для покупки валюты ? ( срок 3-4 недели )
Боитесь, долларов не хватит.
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов. Аналитики считают, что вмешательство ФРС в финансовую систему страны достигло "эпических" масштабов из-за нарастающей угрозы кризиса в банковском секторе, сравнимого с тем, что случился в 2008 году.
Фактически ФРС запустила новую программу количественного смягчения, что подтверждают планы регулятора — до конца декабря залить на межбанковский рынок рекордный объем ликвидности. Как следует из документа, опубликованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, с 16 декабря до 14 января пройдут девять срочных аукционов РЕПО (первый — на 50 миллиардов долларов, остальные — по 35 миллиардов).
Таким образом, ФРС за месяц закачает в финансовую систему страны почти полтриллиона долларов.
А єврик уже почав рости чи ще ні? Може його треба тарити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
zzzzzz написав:Позвонил на горячку Аллы...аааааа...это пипец....
Для кредита от 100 тыс. грн нужна справка о доходах или документ на недвижимость - говорю - У меня депозит в вашем банке который покрывает этот кредит - Ответ - НЕТ. Это отдельный продукт. Несите справку о доходах - Я говорю, у меня нет справки, могу принести справку из другого банка о полученном доходе за 2 года - Там дохода много. - Ответ. НЕТ - нужна справка с места работы
Вообщем кредит наличными сумма свыше 100 тыс.грн - за месяц мне будет 2,66% Если сумма до 100 тыс за месяц - 3,1%
Не важно сколько дней ты пользуешься, все равно комиссия за месяц будет 2,66% - 3,1%
Надо идти в отделение где открывали депозит и Вас помнят. Заказывать Кредитную карту Готивочка. Проверять все что вносят в анкету, обязательно! Если возвращаете до расчетной даты - честных 24 годовых. Платите только за дни когда пользуетесь. Я часто пользуюсь когда надо перехватить на 5-10 дней. На маленький срок выходит копейки. Главное гасить до расчетной даты иначе 3,5 %