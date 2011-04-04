Додано: Сер 25 гру, 2019 13:57

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Если в Ощаде депо в валюте больше фонда открывать сейчас, то как быть с переходом банка в фонд гарантирования с июля?

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