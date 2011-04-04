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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:36
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
Деза или правда?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:48
Деза, мусять йти з челобитною до Ради щоб Закон змінити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Правда, в ЗМІ пішли ньюси на цю тему вже давно + є відповідний законопроект в ВР
кидав лінки в профільній гілці
+50грн !
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:39
Правда, только этой новости сто лет в обед.Только вопрос в том, что именно написано в приведенной Вами статье и что именно имели Вы, когда задавали свой вопрос. В статье имеется в виду стратегия развития банковской системы Украины (есть такой документ и разрабатывается он как раз Минфином) и в нем как раз рассматривается будущее развитие госбанков и их участие в системе гарантирования вкладов. Что касается гарантий вкладов предусмотренных в законе, так она и осталась: ч.2 ст. 57 ЗУ "О банках.." И кстати, где там про 100% гарантию?
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:57
Re: Байки про банки і не тільки....
По теме вопрос...
Если в Ощаде депо в валюте больше фонда открывать сейчас, то как быть с переходом банка в фонд гарантирования с июля?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:05
Не знаю, что будет в июле.
Но начинать бояться можно уже прямо сейчас
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12
у клиентов ощАда страх как эмоциональный процесс отсутствует,особенно у пожилых,-эмоция основанная на прошлом негативном опыте купирована технологичностью
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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