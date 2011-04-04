на год
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:41
на год
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:43
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Вопрос, что с гарантиями ОЩАДА, если его переведут в фонд?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:04
параллельно вопрос: Какой год рождения-то?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 25 гру, 2019 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05
Не зрозуміло для чого вони Вам здалися?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05
Асвио уже нет 6% есть 4%
Вопрос
Мисто и Коминвест депозиты без авто пролонгаций?
Благодарю
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 25 гру, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Как чего, человеку жаль нажитое непосильным трудом отдавать на видновлення Донбассу.
Думается мне , Дельты достаточно.
ошАД и Приват - это борьба и останется только один .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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