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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 668669670671
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:По теме вопрос...
Если в Ощаде депо в валюте больше фонда открывать сейчас, то как быть с переходом банка в фонд гарантирования с июля?

На який термін депо?

на год
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:43

https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/25/655296/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Вопрос, что с гарантиями ОЩАДА, если его переведут в фонд?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:04

  Алексей77 написав:Вопрос, что с гарантиями ОЩАДА, если его переведут в фонд?


параллельно вопрос: Какой год рождения-то?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 25 гру, 2019 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05

  Алексей77 написав:Вопрос, что с гарантиями ОЩАДА, если его переведут в фонд?

Не зрозуміло для чого вони Вам здалися?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:05

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%


  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%


Асвио уже нет 6% есть 4%

Вопрос
Мисто и Коминвест депозиты без авто пролонгаций?
Благодарю
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 25 гру, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Не зрозуміло для чого вони Вам здалися?


Как чего, человеку жаль нажитое непосильным трудом отдавать на видновлення Донбассу.
Думается мне , Дельты достаточно.
ошАД и Приват - это борьба и останется только один .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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