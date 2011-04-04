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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:21
Андрій Оленчик: Гарантовану суму за депозитами треба підвищити щонайменше до 600 тисяч гривень
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:26
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:09
Я могу сказать тоже самое. А также моя соседка тётя Клава.
Ниачём.
П-ть - не мешки ворочать.
Сделайте - тогда и говорите.
А болтать языком все умеют
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:15
Без автопролонгации
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