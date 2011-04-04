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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 670671672673>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:21

Андрій Оленчик: Гарантовану суму за депозитами треба підвищити щонайменше до 600 тисяч гривень

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ch-griven/
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:26

  Goodman написав:ошАД и Приват - это борьба и останется только один


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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:09

  greenozon написав:Андрій Оленчик: Гарантовану суму за депозитами треба підвищити щонайменше до 600 тисяч гривень

Я могу сказать тоже самое. А также моя соседка тётя Клава.
Ниачём.
П-ть - не мешки ворочать.

Сделайте - тогда и говорите.
А болтать языком все умеют
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:15

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%


  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%


Асвио уже нет 6% есть 4%

Вопрос
Мисто и Коминвест депозиты без авто пролонгаций?
Благодарю


Без автопролонгации
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13

Re: Байки про банки і не тільки....

В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
SSilent
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23

  SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?


Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18% :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:36

  jay2004 написав:
  SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?


Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18% :wink:



уже НЕ буде
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:43

  greenozon написав:
  jay2004 написав:
  SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?


Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18% :wink:



уже НЕ буде
порох-скам-банка зняла цей продукт із продажів :mrgreen:


Ну й добре, бо вже остогидло :mrgreen:

З сайту УкрЕксима: Процентна ставка фіксована (для вкладів до 367 днів – на весь строк дії договору, для вкладів понад 368 днів – строком на один рік).

Хоч і на десять років поклади - але ставка діє тільки 1 рік(((.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день. Вопрос по Ощаду
На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48

  SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?


кожен рік онолення ставки згідно поточної.
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