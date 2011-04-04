Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:21
Андрій Оленчик: Гарантовану суму за депозитами треба підвищити щонайменше до 600 тисяч гривень
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ch-griven/
greenozon
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:09
greenozon написав:
Андрій Оленчик: Гарантовану суму за депозитами треба підвищити щонайменше до 600 тисяч гривень
Я могу сказать тоже самое. А также моя соседка тётя Клава.
Ниачём.
П-ть - не мешки ворочать.
Сделайте - тогда и говорите.
А болтать языком все умеют
mustbe
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:15
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?
В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?
В Асвио у меня нет вкладов.
А в Коминвесте пока лишь проценты выплачивают, т.к. я только в сентябре открыла у них депозиты под 5,5% и 6%
Асвио уже нет 6% есть 4%
Вопрос
Мисто и Коминвест депозиты без авто пролонгаций?
Благодарю
Без автопролонгации
VASH
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13
В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
SSilent
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23
SSilent написав:
В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18%
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:36
jay2004 написав: SSilent написав:
В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18%
уже НЕ буде
порох-скам-банка зняла цей продукт із продажів
greenozon
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:43
greenozon написав: jay2004 написав: SSilent написав:
В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18%
уже НЕ буде
порох-скам-банка зняла цей продукт із продажів
Ну й добре, бо вже остогидло
З сайту УкрЕксима: Процентна ставка фіксована (для вкладів до 367 днів – на весь строк дії договору, для вкладів понад 368 днів – строком на один рік).
Хоч і на десять років поклади - але ставка діє тільки 1 рік(((.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:38
Добрый день. Вопрос по Ощаду
На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
SSilent написав:
В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
кожен рік онолення ставки згідно поточної.
mephala
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