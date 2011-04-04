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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58
Алексей77 написав:
Добрый день. Вопрос по Ощаду
На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
Вы не верите ГЛ но поверите тому, что вам скажут здесь ? Да это правда. Эпоха бедности закончилась. Теперь гарантии только от ФГВ.
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