Додано: Чет 26 гру, 2019 13:50

Ой+ написав:

Замглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты.

"Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова.

Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты.

"Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... am-362672/ НБУ просит госбанки снизить ставки по депозитамЗамглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты."Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова.Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты."Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова.



Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті. Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті.

1. "Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%"- Почему? С этих "дохов" платятся налоги. На ОВГЗ ведь можно 40% валюте2. "Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты."Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже".Бред. Ставки по депозитам снижаются уже года 3, а по кредитам никто и не думает снижать до сих пор3. Почему Рожкову так волнуют ставки по депозитам, но не волнуют ставки по кредитам, если она так "переживает" за экономику?