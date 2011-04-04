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Алексей77 написав:Добрый день. Вопрос по Ощаду На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
Вы не верите ГЛ но поверите тому, что вам скажут здесь ? Да это правда. Эпоха бедности закончилась. Теперь гарантии только от ФГВ.
НБУ просит госбанки снизить ставки по депозитам Замглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты. "Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова. Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты. "Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... am-362672/
Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті.
НБУ просит госбанки снизить ставки по депозитам Замглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты. "Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова. Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты. "Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... am-362672/
Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті.
1. "Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%" - Почему? С этих "дохов" платятся налоги. На ОВГЗ ведь можно 40% валюте
2. "Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты. "Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже". Бред. Ставки по депозитам снижаются уже года 3, а по кредитам никто и не думает снижать до сих пор
3. Почему Рожкову так волнуют ставки по депозитам, но не волнуют ставки по кредитам, если она так "переживает" за экономику?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?
Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18%
Так вискочу...але вже Порохбанку піарити не буду, там вже тільки 16% і навіть не знаю на яких умовах. А над довгими депо в гривні почав працювати ще рік тому.
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