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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58

  Алексей77 написав:Добрый день. Вопрос по Ощаду
На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?

Вы не верите ГЛ но поверите тому, что вам скажут здесь ? Да это правда. Эпоха бедности закончилась. Теперь гарантии только от ФГВ.
bolex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:42

Re: Байки про банки і не тільки....

НБУ просит госбанки снизить ставки по депозитам
Замглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты.
"Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова.
Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты.
"Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... am-362672/


Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:50

  Ой+ написав:
НБУ просит госбанки снизить ставки по депозитам
Замглавы НБУ отметила, что ПриватБанк довольно быстро отреагировал на снижение учетной ставки. А вот Ощадбанк медлит с изменением цен на депозиты.
"Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%", — отметила Рожкова.
Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты.
"Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет. А это значит — не будет рабочих мест, поступлений в бюджет и тому подобное. Люди должны это понимать", — резюмировала Рожкова. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... am-362672/


Не видно зниження ставок по кредитам в тому ж таки приваті.

1. "Процентная ставка по депозиту должна защитить вкладчика от инфляции и дать немного заработать. Это пассивный доход. Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%"
- Почему? С этих "дохов" платятся налоги. На ОВГЗ ведь можно 40% валюте

2. "Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты.
"Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже".
Бред. Ставки по депозитам снижаются уже года 3, а по кредитам никто и не думает снижать до сих пор

3. Почему Рожкову так волнуют ставки по депозитам, но не волнуют ставки по кредитам, если она так "переживает" за экономику?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:04

  jay2004 написав:
  SSilent написав:В свете потенциального снижения учетной ставки и соответствующего снижения депоставок в грн, кто что думает насчет реально длинных депо в грн, например в эксиме?


Сейчас выскочит Квестор-повернися и будет агитировать за Порохбанку, на 3-10 год, под 18% :wink:

Так вискочу...але вже Порохбанку піарити не буду, там вже тільки 16% і навіть не знаю на яких умовах.
А над довгими депо в гривні почав працювати ще рік тому.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:3. Почему Рожкову так волнуют ставки по депозитам, но не волнуют ставки по кредитам, если она так "переживает" за экономику?


тюрага плаче по Рожковій... яка коротка пам'ять в людей
вже всі забули як вона лобіювала Платинум банк чи що ще гірше ПІБ... і це лиш вершина айсберга
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:34

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:3. Почему Рожкову так волнуют ставки по депозитам, но не волнуют ставки по кредитам, если она так "переживает" за экономику?


тюрага плаче по Рожковій... яка коротка пам'ять в людей
вже всі забули як вона лобіювала Платинум банк чи що ще гірше ПІБ... і це лиш вершина айсберга

Завжди Катерину захищаю.
І дивуюсь як вона може вживатися з зі всіма ціма акулами бізнесу.
Чого вартий вуйцьо Бєня.
А Платина то є робота під власниками які лягли під колишнього Межигірського теперішнього невиїздного від супостата пу.
І ця хрупка витончена жінка мусила ж якось виживати. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:38

  Вкладчик1234 написав:
2. "Она пояснила, что после снижения ставок по депозитам начнут дешеветь и кредиты.
"Если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже".
Бред. Ставки по депозитам снижаются уже года 3, а по кредитам никто и не думает снижать до сих пор



Для валюти - тверження вірне.
Для гривні - ні.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:38

отличное интервью на минфине
Катя как всегда - всё очень грамотно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:56

  uaprofi написав:отличное интервью на минфине
Катя как всегда - всё очень грамотно

Чого посилання не кинули?
https://minfin.com.ua/2019/12/26/40162121/
10 дрібних банок шукають вже рік свою бізнес модель
...ше не знайшли. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:10 дрібних банок шукають вже рік свою бізнес модель
Мелочи смелее надо быть: Пылесос :arrow: офшор :arrow: самолёт :arrow: всем спасибо, фонд :D
Всё равно сожрут :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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