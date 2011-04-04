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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:24

Квесторе_поверніться :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:12

  zzzzzz написав:Квесторе_поверніться :D

Я в схожей ситуации - два годовых депо заканчиваются 17 января(((
Единственное что радует - надпись карандашом на договоре «сдавал доллар по 28,10» ;)
А до 17 января все ещё может поменяться в обе стороны!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:01

У терміналі "зависли" 28 тисяч: киянин розповів, як "вибивав" свої гроші

Переказ грошей на картку через термінал став для киянина Костянтина Прокопенка серйозними проблемами. Замість майже 38 тисяч гривень, чоловік отримав 10 тисяч. Решту суми йому довелося вибивати "з боєм".

родичі з Херсона перекинули йому гроші на картку за допомогою платіжного терміналу IBOX ще 22 грудня. 10 тисяч він отримав майже одразу, решта "зависли" до 26 грудня.

Ситуація загострювалася тим, що у відправника не було на руках чека: в апараті якраз закінчився папір.
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... kartku.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:02

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Асвио и коминвест доллар возвращают без проблем по окончанию?

Вопрос
Мисто и Коминвест депозиты без авто пролонгаций?
Благодарю

В Мисто акционные депозиты без автопролонгации.
Обычные тоже без автопролонгации, но есть нюансы.
Можно заранее написать заявление, чтобы после окончания срока вклад перевели на вашу карту, или на другой ваш действующий счет в Мисто-банке, или же на ваш счет в любом другом банке. Причем, перевод в валюте вклада :)

В Коминвесте тоже нет автопролонгации, но если клиент не обратился за вкладом, то депозит и проценты зачисляются на депозит "Вільный" под 7% грн/1% в валюте и ждут своего хозяина.
"Вільный" расторгается без комиссий и без потери процентов.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 27 гру, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:ваш счет в любом другом банке. Причем, перевод в валюте вклада

Вместе с процентами и бесплатно?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:12

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:ваш счет в любом другом банке. Причем, перевод в валюте вклада

Вместе с процентами и бесплатно?

Ну, я писала только на перевод в гривне.
Всё бесплато, но я на карточный счет в Мисто просила зачислить.
По валюте надо спрашивать.
Кстати, про эти переводы написано в самом депозитном договоре. Поищите там в тексте, а то у меня сейчас нет его под рукой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро. Прошу совета
Исходя из какого курса на конец 20 года целесообразно открывать сейчас годовые депо в долларе? Чтобы не перейти фонд
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Алексей77
 
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