Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:19

Доброе утро. Прошу совета

Исходя из какого курса на конец 20 года целесообразно открывать сейчас годовые депо в долларе? Чтобы не перейти фонд

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