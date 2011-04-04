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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:43
Алексей77 написав:
Доброе утро. Прошу совета
Исходя из какого курса на конец 20 года целесообразно открывать сейчас годовые депо в долларе? Чтобы не перейти фонд
уверен, что 6к долл (+%) не превысят гарантированную сумму фонда
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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