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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:43

  Алексей77 написав:Доброе утро. Прошу совета
Исходя из какого курса на конец 20 года целесообразно открывать сейчас годовые депо в долларе? Чтобы не перейти фонд


уверен, что 6к долл (+%) не превысят гарантированную сумму фонда
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:32

Нужно голосовалку запустить - по какому курсу вы наКХомячили доляры в 2019 году (большую часть в диапазоне)?
23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.

И почем сдали фантики зеленые (большую часть в диапазоне)?

23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:14

  Алексей77 написав:Доброе утро. Прошу совета
Исходя из какого курса на конец 20 года целесообразно открывать сейчас годовые депо в долларе? Чтобы не перейти фонд

Не менше ніж 70 грн. за бакс. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:19

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков на уровне В.
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне В, прогноз "позитивный".
В то же время Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка до b с b-, подтвердило рейтинги b- трех других государственных банков и удалило VR всех четырех банков из списка на возможное повышение.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Аlександр написав:Нужно голосовалку запустить - по какому курсу вы наКХомячили доляры в 2019 году (большую часть в диапазоне)?
23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.

И почем сдали фантики зеленые (большую часть в диапазоне)?

23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.
Большую часть - так себе критерий, если покупать регулярно и усредняться то ни о чем. Лучше средний курс покупки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:33

  Faceless написав:Большую часть - так себе критерий, если покупать регулярно и усредняться то ни о чем. Лучше средний курс покупки

Средний курс покупки / продажи - не интересно. Допустим, кто-то купил в течение года $1000. Но большая часть или $300 из этой суммы были куплены по 26 - 27 UAH / USD. Бо думал, что это дно, поэтому и начал активно скупаться.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Аlександр написав:
  Faceless написав:Большую часть - так себе критерий, если покупать регулярно и усредняться то ни о чем. Лучше средний курс покупки

Средний курс покупки / продажи - не интересно. Допустим, кто-то купил в течение года $1000. Но большая часть или $300 из этой суммы были куплены по 26 - 27 UAH / USD. Бо думал, что это дно, поэтому и начал активно скупаться.
А если покупал пару тысяч весной, потом летом, осенью, зимой - то что? Если все по разным курсам, но каждая покупка не больше 10%?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:56

  Faceless написав:А если покупал пару тысяч весной, потом летом, осенью, зимой - то что? Если все по разным курсам, но каждая покупка не больше 10%?

Тогда по среднему, который был большую часть года 24 - 26 UAH / USD. Но, по какому курсу купил большую часть долларов все же интересней.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Аlександр написав:Тогда по среднему, который был большую часть года 24 - 26 UAH / USD. Но, по какому курсу купил большую часть долларов все же интересней.


По какому курсу большую часть покупал, к тому и будет ближе средний курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:14

  Аlександр написав:
  Faceless написав:Большую часть - так себе критерий, если покупать регулярно и усредняться то ни о чем. Лучше средний курс покупки

Средний курс покупки / продажи - не интересно.

Опрос больше к валютной ветке.
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