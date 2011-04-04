уверен, что 6к долл (+%) не превысят гарантированную сумму фонда
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:43
уверен, что 6к долл (+%) не превысят гарантированную сумму фонда
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:32
Нужно голосовалку запустить - по какому курсу вы наКХомячили доляры в 2019 году (большую часть в диапазоне)?
23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.
И почем сдали фантики зеленые (большую часть в диапазоне)?
23 - 24 UAH / USD.
24 - 25 UAH / USD.
25 - 26 UAH / USD.
26 - 27 UAH / USD.
27 - 28 UAH / USD.
Больше 28 UAH / USD.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:14
Не менше ніж 70 грн. за бакс.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:19
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков на уровне В.
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне В, прогноз "позитивный".
В то же время Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка до b с b-, подтвердило рейтинги b- трех других государственных банков и удалило VR всех четырех банков из списка на возможное повышение.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Большую часть - так себе критерий, если покупать регулярно и усредняться то ни о чем. Лучше средний курс покупки
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:33
Средний курс покупки / продажи - не интересно. Допустим, кто-то купил в течение года $1000. Но большая часть или $300 из этой суммы были куплены по 26 - 27 UAH / USD. Бо думал, что это дно, поэтому и начал активно скупаться.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:42
Re: Байки про банки і не тільки....
А если покупал пару тысяч весной, потом летом, осенью, зимой - то что? Если все по разным курсам, но каждая покупка не больше 10%?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:56
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:08
Re: Байки про банки і не тільки....
По какому курсу большую часть покупал, к тому и будет ближе средний курс.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:14
Опрос больше к валютной ветке.
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