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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:36
охрименко сег. по тв сказал, что 31 декабря под елочку увидим курс выше 25. и еще он будет резко идти вверх 6-8 января. потом затишье и под конец января опять вверх
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот и сможете в очередной раз оценить уровень этого анальщика
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:42
А.Новак хоч родом з Коломиї, але не "фермер коломойського району".
Звичайна логіка підказує, що після періоду зростання йде період падіння, так що 40 % у валюті на грн. депо тривати довго не можуть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Як Ви ці 40% порахували?
КУрс впав на 20% і 20% по ОВДП?
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