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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:36

охрименко сег. по тв сказал, что 31 декабря под елочку увидим курс выше 25. и еще он будет резко идти вверх 6-8 января. потом затишье и под конец января опять вверх :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Игорь Алексеевич написав:охрименко сег. по тв сказал, что 31 декабря под елочку увидим курс выше 25. и еще он будет резко идти вверх 6-8 января. потом затишье и под конец января опять вверх :shock:
Вот и сможете в очередной раз оценить уровень этого анальщика
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Тут. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... rivni.html

Всю гривню тре терміново лити в бакси. 8) Буде скоро гіпердевал.

Уніан це ресурс вуйця Бєні.
Він же в нас за дефолт...який спише всі його борги.


А.Новак хоч родом з Коломиї, але не "фермер коломойського району".
Звичайна логіка підказує, що після періоду зростання йде період падіння, так що 40 % у валюті на грн. депо тривати довго не можуть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:40 % у валюті на грн. депо тривати довго не можуть.

Як Ви ці 40% порахували?
КУрс впав на 20% і 20% по ОВДП?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Як Ви ці 40% порахували?
КУрс впав на 20% і 20% по ОВДП?


1,2*1,17=1,406
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Не менше ніж 70 грн. за бакс.
При 70 грн. за доллар оставшиеся свалят по Польшам и Чехиям)
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:41

З Новим роком, вкладники! Банки знизили ставки за депозитами

Час високих заробітків для банківських вкладників підійшов до кінця. За останні два тижні 11 з 28 великих банків «зрізали» дохідність депозитів у гривні.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... depozitam/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54

Які акції підготували банки до Нового року

Новорічні розпродажі та акції стартували не лише у торгівельних мережах. Напередодні новорічних свят банки також радують клієнтів спеціальними пропозиціями.

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