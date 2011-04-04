Додано: Суб 28 гру, 2019 20:17
Квесторе_поверніться написав:
Центровим банком з Нового року буде Фарс.
Який Козарлюзі до цих пір ще 150 грн не повернув.
Це правда, шаромиги ще ті...
Центрова тема зараз - крипта. Жодної копійчини в БС, де є кролячий наЛОХ і мізерні відсотки!
Так не можна пікнічкувати.
Тільки кредитки юзати в грейсі...з кешбеком.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.