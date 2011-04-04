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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:17

  Квесторе_поверніться написав:Центровим банком з Нового року буде Фарс.
Який Козарлюзі до цих пір ще 150 грн не повернув. :)

Це правда, шаромиги ще ті... :) Центрова тема зараз - крипта. Жодної копійчини в БС, де є кролячий наЛОХ і мізерні відсотки! 8) Так не можна пікнічкувати. 8) Тільки кредитки юзати в грейсі...з кешбеком.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:53

обычно когда курс резко уходит вверх, то потом всегда идёт малый откат.
думаю, что до 8 января разогреют курс ближе к 26, а потом на пару дней сделают откат на 24,5.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 675676677678
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