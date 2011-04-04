Це правда, шаромиги ще ті... Центрова тема зараз - крипта. Жодної копійчини в БС, де є кролячий наЛОХ і мізерні відсотки! Так не можна пікнічкувати. Тільки кредитки юзати в грейсі...з кешбеком.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:17
Це правда, шаромиги ще ті... Центрова тема зараз - крипта. Жодної копійчини в БС, де є кролячий наЛОХ і мізерні відсотки! Так не можна пікнічкувати. Тільки кредитки юзати в грейсі...з кешбеком.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:53
обычно когда курс резко уходит вверх, то потом всегда идёт малый откат.
думаю, что до 8 января разогреют курс ближе к 26, а потом на пару дней сделают откат на 24,5.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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