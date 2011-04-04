Додано: Нед 29 гру, 2019 04:31

Ключевым фактором стремительного укрепления национальной валюты стал повышенный интерес иностранных инвесторов к украинским долговым бумагам. С начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на сто миллиардов гривень, то есть, украинская экономика получила из этого источника свыше четырех с половиной миллиардов долларов. Укрепление гривны для экспортеров – снижение рентабельности, особенно в металлургии и по некоторым видам аграрной продукции. Помимо украинских экспортеров резкое укрепление национальной валюты нанесло серьезный урон государственному бюджету. По итогам одиннадцати месяцев текущего года госбюджет Украины недополучил 56 миллиардов гривень, или шесть процентов плановых доходов. И это после того, как в конце октября Верховная Рада снизила план поступлений в госбюджет на двадцать миллиардов гривень. Главными причинами отставания от плана в Министерстве финансов назвали недобор поступлений по НДС с ввезенных в Украину товаров из-за льгот на ввоз оборудования для альтернативной энергетики, предоставленных прежним составом парламента уже после принятия госбюджета-2019, а также из-за более сильного курса гривни, чем прогнозировалось. Кроме того, негативное влияние на налоговые поступления оказали низкие цены на природный газ. Также Минфин не досчитался ренты за добычу углеводородов, акцизного сбора на сигареты и запланированных дивидендов государственных компаний. Для урегулирования проблемы Кабинет министров в середине декабря решил приостановить финансирование ряда незащищенных государственных расходов, включив, по сути, ручной режим их рассмотрения в Государственной казначейской службе. В правительстве признали, что госбюджет в этом году не будет выполнен по доходам, потому не позволили бюджетникам сыграть в традиционную декабрьскую игру «освоить все фонды под ноль». Эксперты аналитической группы Case Ukraine оценивают потенциальный объем недопоступлений в госбюджет-2019 в тридцать миллиардов гривень, в дополнение к уже сокращенному плану доходов на двадцать миллиардов. Потенциальными направлениями для урезания расходов в Case Ukraine считают инвестиционные программы, включая проекты Государственного фонда регионального развития. К слову, госбюджет в этом году традиционно не получил ожидаемых поступлений от приватизации госимущества, что вынуждает правительство традиционно перекрывать недостаток финансирования сверхплановыми заимствованиями. Одной рукой пустив «под нож» ряд бюджетных расходов, другой Кабмин благословил Минфин на десять миллиардов гривень внеплановых заимствований, пять из которых Минфин привлек на последнем в этом году ОВГЗ-аукционе. Эти средства будут потрачены уже в новом году на предстоящие сразу после праздников долговые платежи. В результате активного замещения старых долгов новыми в течение всего года объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь вырос в долларовом эквиваленте на четыре с половиной миллиарда долларов – до 83 миллиардов, что составило почти два триллиона в гривневом эквиваленте. В наступающем году, по мнению экспертов, нашу страну ожидают такие-же вызовы, как и в уходящем. Скорее всего, правительство будет корректировать госбюджет-2020. Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник считает, что в связи с недобором бюджетных доходов следует радикально сократить бюджетные расходы. «Очевидно, что базовые значения будут отличаться от расчетных. Стоит подойти более тщательно и к показателям инфляции, потому что на данный момент они существенно выше ожидаемых значений текущего года», - полагает он. Елена Белан считает, что в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни. При этом, в следующем году нашей стране предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу. «С учетом погашения внутреннего долга и дефицита бюджета, мы оцениваем общие потребности правительства в финансировании в сумму около тринадцати миллиардов долларов, из которых более половины нужно будет привлечь у внешних кредиторов», - говорит эксперт. Если, конечно, не случится очередной мировой экономический кризис, усугубляющий дисбалансы на основных для украинской продукции рынках, и всё превратится в прах.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.