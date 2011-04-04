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і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 04:31

Ховайте сало!

Ключевым фактором стремительного укрепления национальной валюты стал повышенный интерес иностранных инвесторов к украинским долговым бумагам. С начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на сто миллиардов гривень, то есть, украинская экономика получила из этого источника свыше четырех с половиной миллиардов долларов. Укрепление гривны для экспортеров – снижение рентабельности, особенно в металлургии и по некоторым видам аграрной продукции. Помимо украинских экспортеров резкое укрепление национальной валюты нанесло серьезный урон государственному бюджету. По итогам одиннадцати месяцев текущего года госбюджет Украины недополучил 56 миллиардов гривень, или шесть процентов плановых доходов. И это после того, как в конце октября Верховная Рада снизила план поступлений в госбюджет на двадцать миллиардов гривень. Главными причинами отставания от плана в Министерстве финансов назвали недобор поступлений по НДС с ввезенных в Украину товаров из-за льгот на ввоз оборудования для альтернативной энергетики, предоставленных прежним составом парламента уже после принятия госбюджета-2019, а также из-за более сильного курса гривни, чем прогнозировалось. Кроме того, негативное влияние на налоговые поступления оказали низкие цены на природный газ. Также Минфин не досчитался ренты за добычу углеводородов, акцизного сбора на сигареты и запланированных дивидендов государственных компаний. Для урегулирования проблемы Кабинет министров в середине декабря решил приостановить финансирование ряда незащищенных государственных расходов, включив, по сути, ручной режим их рассмотрения в Государственной казначейской службе. В правительстве признали, что госбюджет в этом году не будет выполнен по доходам, потому не позволили бюджетникам сыграть в традиционную декабрьскую игру «освоить все фонды под ноль». Эксперты аналитической группы Case Ukraine оценивают потенциальный объем недопоступлений в госбюджет-2019 в тридцать миллиардов гривень, в дополнение к уже сокращенному плану доходов на двадцать миллиардов. Потенциальными направлениями для урезания расходов в Case Ukraine считают инвестиционные программы, включая проекты Государственного фонда регионального развития. К слову, госбюджет в этом году традиционно не получил ожидаемых поступлений от приватизации госимущества, что вынуждает правительство традиционно перекрывать недостаток финансирования сверхплановыми заимствованиями. Одной рукой пустив «под нож» ряд бюджетных расходов, другой Кабмин благословил Минфин на десять миллиардов гривень внеплановых заимствований, пять из которых Минфин привлек на последнем в этом году ОВГЗ-аукционе. Эти средства будут потрачены уже в новом году на предстоящие сразу после праздников долговые платежи. В результате активного замещения старых долгов новыми в течение всего года объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь вырос в долларовом эквиваленте на четыре с половиной миллиарда долларов – до 83 миллиардов, что составило почти два триллиона в гривневом эквиваленте. В наступающем году, по мнению экспертов, нашу страну ожидают такие-же вызовы, как и в уходящем. Скорее всего, правительство будет корректировать госбюджет-2020. Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник считает, что в связи с недобором бюджетных доходов следует радикально сократить бюджетные расходы. «Очевидно, что базовые значения будут отличаться от расчетных. Стоит подойти более тщательно и к показателям инфляции, потому что на данный момент они существенно выше ожидаемых значений текущего года», - полагает он. Елена Белан считает, что в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни. При этом, в следующем году нашей стране предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу. «С учетом погашения внутреннего долга и дефицита бюджета, мы оцениваем общие потребности правительства в финансировании в сумму около тринадцати миллиардов долларов, из которых более половины нужно будет привлечь у внешних кредиторов», - говорит эксперт. Если, конечно, не случится очередной мировой экономический кризис, усугубляющий дисбалансы на основных для украинской продукции рынках, и всё превратится в прах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Елена Белан считает, что в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни.


Заложили 27 вроде.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:06

Нові тарифи на послуги СЕП Національний банк впровадить із 24 березня 2020 року
https://bank.gov.ua/news/all/tarifna-po ... -kliyentiv
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:31

  vollena71 написав:Нові тарифи на послуги СЕП Національний банк впровадить із 24 березня 2020 року
https://bank.gov.ua/news/all/tarifna-po ... -kliyentiv

Похоже конец бесплатному СЕПу в банках, которые это позволяют.
Раньше цена платежа была от 0.35 до ~1.5 грн независимо от суммы.
Сейчас по факту рост от 3 до 30 раз. Вот тебе и кешлес.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:36

curiousobro
Типа большинство (75%) клиентов и так только до 5000 шлют... Гады! :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:06

  olgerd написав:
  Козак-характерник написав:Не менше ніж 70 грн. за бакс.

При 70 грн. за доллар оставшиеся свалят по Польшам и Чехиям)

Он имеет ввиду рублей, как в ДНР :D
  Козак-характерник написав:Ключевым фактором стремительного укрепления национальной валюты стал повышенный интерес иностранных инвесторов к украинским долговым бумагам. С начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на сто миллиардов гривень, то есть, украинская экономика получила из этого источника свыше четырех с половиной миллиардов долларов.

Стоит отметить, Национальный банк в течение 2019 года выкупил на межбанке около 7,5 млрд долларов, что больше, чем приток средств нерезидентов в ОВГЗ (около 4 млрд долларов).

Напомним, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раза.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны

https://news.finance.ua/ru/news/-/46284 ... u-istoriyu
12 - 15 UAH / USD будет весьма неплохо 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Закінчується 2019 рік. Рік Свинки, що ж він приніс?
Оскільки, свинка завжди позиціонувалася з накопиченями (а-ля Приват), то й цей рік став роком нарощування жирку.
Капітал: UAH – 100%, з них строкові депо – 99,5%, поточні рахунки – близько 0,5%. Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%
Рік ознаменувався - 1) майже повна удаленність співпраці зі всіма банками. Кеди припадають пиллю, а p2p та СЕП (без коміссій) заміняв впевненно всі тілорухи. За 16 років співпраці з банківською системою – це перший рік, коли було 5-6 походів в банки (тільки заміна карт по сроку)! Вдома, під комп’ютером, з філіжанкою улюбленої кави, з музикою ХІТФМ… ось тільки під кінець року ТАС почав гнати депо людей у відділення – одумайтесь! Хо Приват і Ощад з вічними чергами?
2) В цьому році мав знайомства з EXIM, PUMB та OTP. Вийшов, не зміг навчитися готувати по їхньому меню. Можливо, до ПУМБа ще завітаю, але все досить пісно… Двоє інших - не зачепили зовсім.
3) Перше кохання було з Приватом (вже 16 років), але в Новому 2020 році намітився майже повний розвід. Ділися щедріше, інакше будеш худати дуже швиденько.
4) Завершення депороку з ставками (стовпчиками) на рівні 18,5%-19%, котрі дозволять спокійно спостерігати на розвиток подій в 2020 році: ринок землі, велика Приватизація, випуск ОВГЗ, спад виробництва. Буде досить жаркувато і турбулентно… Хоча кінець року ознаменувався тотальним падінням депоставок.
5) Завершення ери бонусів Мінфіну. Дивлячись на зростаючу популярність бонусів Минфину, ряд банків зробили власні бонусні депо програми (А-банк – Зимовий запас, Моно – кешбек 0,5%, Форвард - +0,5% при відкритті з інших карт, Універсал – лотерея і т.д.). Тому вже в 2019 майже не користувався програмою Мінфіна, хоча вже і заманюють персональними бонусами в розмірі 350/400 грн. І сумми зростають…

Що з побажати ДЕПОДіду Морозу, під ялинку 2020 року?
1) Відміна налогу на депо та військового збору. Але, мабуть, це з сфери фантастики…
2) Запуск повноцінного BankID для більш віддаленої співпраці з банками.
3) Незниження депоставок, але це залежить від економічної ситуації. Особисто, не вірю в 6-8% депоставки, бо спад виробництва, відсутність інвестицій, корупційність, «сексуально-клоунська» Верховна Рада.
4) Підняття верхньої планки Фонду гарантування хоча б до 400 тис. гривнів.

P.S. На лаври Квестора не претендую, написав для самоконтролю, в більшій мірі.

З Новим Роком 2020! Бажаю фінансового благополуччя, стабільності в державі і натхнення в усіх починаннях!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:15

  rasmus написав:
  Козак-характерник написав:Елена Белан считает, что в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни.


Заложили 27 вроде.

..."в бюджете заложен нереалистичный курс гривни." 8)
  Аlександр написав:12 - 15 UAH / USD будет весьма неплохо 8)

Ні, синку! Це хфантастика! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:В цьому році мав знайомства з EXIM, PUMB та OTP. Вийшов, не зміг навчитися готувати по їхньому меню. Можливо, до ПУМБа ще завітаю, але все досить пісно… Двоє інших - не зачепили зовсім.

Ну, если Эксим не зацепил - то даже не представляю кто может зацепить
mustbe
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