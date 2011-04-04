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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:04

Много налогов, хороших и разных

  Vorlon написав:curiousobro
Типа большинство (75%) клиентов и так только до 5000 шлют... Гады! :evil:

Новые тарифы на СЕП подхватят раздельные платежки за оплату ком. услуг.
Ну а какие реальные улучшения за последние 5-7 лет были сделаны для граждан и плательщиков налогов одновременно? В любой сфере, в том числе и банковой?
От отключения аналогового телевидения, которое еще доступно в некоторых регионах той же Германии, давление на вкладчиков банков в отсутствии послабления в кредитном направлении, но в то же время приветственное строительство пирамиды ОВГЗ и т.д.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 29 гру, 2019 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:23

ОВГЗ испаскудили нерезидентами,
т.е. для аборигенов и тут ухудшение
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%


вітаю колего, крутий результат,
дозвольте 2 запитання

приріст 20,25% - це значить що це середній % по вашому депозитному портфелю, вірно?
але на хвильку, таких ставок ж не було в 2019!?!

2) під ікебаною я зрозумів диверсифікацю портфелю по різних банках,
але просумувавши в мене вийшло 100.08
чому не 100%


>>Тому вже в 2019 майже не користувався програмою Мінфіна

цікаво чому, мабуть тому, що деякі банки наїлись (чи збідніли на цю акцію), для прикладу Форвард по цій програмі дає бонус лише для нових клієнтів.. а жаль
а як щодо Універсалу наприклад - він є учасником програми, чому б і ні

>>Особисто, не вірю в 6-8% депоставки
але ж увесь 2019 НБУ вкидав в маси свою кінцеву стратегічну точку - облікова ставка 8-9% річних.
гляньте як вони скинули цього року, мінімум 5%
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:36

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%


вітаю колего, крутий результат,
дозвольте 2 запитання

приріст 20,25% - це значить що це середній % по вашому депозитному портфелю, вірно?
але на хвильку, таких ставок ж не було в 2019!?!



Капіталізація :wink: .
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:37

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%




2) під ікебаною я зрозумів диверсифікацю портфелю по різних банках,
але просумувавши в мене вийшло 100.08
чому не 100%




В межах статистичної похибки :) .
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:44

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%





>>Тому вже в 2019 майже не користувався програмою Мінфіна

цікаво чому, мабуть тому, що деякі банки наїлись (чи збідніли на цю акцію), для прикладу Форвард по цій програмі дає бонус лише для нових клієнтів.. а жаль
а як щодо Універсалу наприклад - він є учасником програми, чому б і ні



По Форварду - зараз можливо наколядувати 0,5% з інших карток (аналог Мінфіну). Плюс через Мінфін можливо відкрити тільки Альтернативний депо (для нових клієнтів).
По Універсалу - зараз також можливо витягнути 0,5% в Лотереї. Ось тому Мінфіну має еру регресу, котрий має всі шанси перерости в закат..
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:12

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Приріст капіталу за 2019 – близько 20,25%.
Ікебана:
Приват – 7,3%
Універсал – 1,13%
Монобанк - 7,1%
А-банк - 40,46%
ТАСкомбанк - 28,78%
Форвард банк – 15,31%




>>Особисто, не вірю в 6-8% депоставки
але ж увесь 2019 НБУ вкидав в маси свою кінцеву стратегічну точку - облікова ставка 8-9% річних.
гляньте як вони скинули цього року, мінімум 5%


Аналогічна ситуація була в кінці 2012 року - початку 2013 року. Облікова ставка падала, кредити МВФ гребли, Китай надав кредит... Грозився Азіров, що також будуть депо по 5%... І був депо в Привату на 5 років під 19% - я загнав Фонд (встрибнув в останній вагон). Що було далі - всі пам'ятають: Революція Гідності, війна, прихід Порошенка. В фінансовому світі - пішли 31%, безподаткові 25%, ФІДО/Eurobank з комунальними пікнічками під 56%, Яценюк ввів налог на депо :cry: . За ті п'ять років багато втратив, бо лежали під жалюгідні 19%...

P.S. Так облікова ставка впала на 4,5% - але хоч один банк снизив кредити? Офіційно визнали падіння промисловості в третьому кварталі, четвертий також буде аналогічним. Кредити МВФ (дешеві) так і не дали, а ОВГЗ (дорогі) розміщувати - це міна сповільненої дії.
"Побороли" корупцію, "пішли" інвестиції, народні депутати сексуально-клоунські, приріст економіки 40% за 5 років :shock:. А якщо Карлику взбреде в голову піти повномасштабною війною??
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:А якщо Карлику взбреде в голову піти повномасштабною війною??


а дальше? загарбает ДОРОГОЮ Ц1ною, потом корми и пои , восстанавливай
никакой России не хватит , какой бы огромной она не была .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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