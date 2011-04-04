Всех с наступающим!
Подскажите, кто работал с Альянсом и Конкордом по валютным депо, можно с ними сейчас связываться до 1 года? Кого из маленьких банков НБУ закрывать хотело?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:07
Альянс и Конкорд?
Всех с наступающим!
Подскажите, кто работал с Альянсом и Конкордом по валютным депо, можно с ними сейчас связываться до 1 года? Кого из маленьких банков НБУ закрывать хотело?
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:35
Мабуть, 4-5% в баксі, але я на ньому не розуміюсь.
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