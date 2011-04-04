Додано: Вів 31 гру, 2019 18:15

universez



Я в Конкорд закинул фонд летом на пол года через ИБ, не особо понравилось, постоянно меняют карточные продукты свои, оформлял карту с 3% на остаток в USD, через пару месяцев убрали, но сделали такую же карту но виртуальную с 3%, еще через месяц другой пластик с 3% на остаток начали выпускать, никакой стабильности.



Более того, пока открывал карту в отделении 3 раза спросил успею ли я деньги в кассу занести, ответили 100% да, но открывали карту долго, потом ждал активацию, в итоге занести не успел, на следующий день пополнил через терминал, подал заявку через ИБ на открытие депозита под 5.05%, кажется, утром заглянул - заявку отклонили и ставку срезали до 4.75%, не особо приятно, я как раз рассчитывал сумму чтобы проценты удобно обналичить. Может это просто я такой невезучий)