Всех с наступающим!
Подскажите, кто работал с Альянсом и Конкордом по валютным депо, можно с ними сейчас связываться до 1 года? Кого из маленьких банков НБУ закрывать хотело?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:07
Альянс и Конкорд?
Всех с наступающим!
Подскажите, кто работал с Альянсом и Конкордом по валютным депо, можно с ними сейчас связываться до 1 года? Кого из маленьких банков НБУ закрывать хотело?
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:35
Мабуть, 4-5% в баксі, але я на ньому не розуміюсь.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:15
universez
Я в Конкорд закинул фонд летом на пол года через ИБ, не особо понравилось, постоянно меняют карточные продукты свои, оформлял карту с 3% на остаток в USD, через пару месяцев убрали, но сделали такую же карту но виртуальную с 3%, еще через месяц другой пластик с 3% на остаток начали выпускать, никакой стабильности.
Более того, пока открывал карту в отделении 3 раза спросил успею ли я деньги в кассу занести, ответили 100% да, но открывали карту долго, потом ждал активацию, в итоге занести не успел, на следующий день пополнил через терминал, подал заявку через ИБ на открытие депозита под 5.05%, кажется, утром заглянул - заявку отклонили и ставку срезали до 4.75%, не особо приятно, я как раз рассчитывал сумму чтобы проценты удобно обналичить. Может это просто я такой невезучий)
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:03
Тут підказують 1.2025 слід перемножити на 1.145 (ревальвація гривні).
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