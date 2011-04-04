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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:07

Альянс и Конкорд?

Всех с наступающим!

Подскажите, кто работал с Альянсом и Конкордом по валютным депо, можно с ними сейчас связываться до 1 года? Кого из маленьких банков НБУ закрывать хотело?
universez
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:35

  Квесторе_поверніться написав:20,25% наварили в грн...це ж скільки в доларі? :shock:
Знімаю шляпу.


Мабуть, 4-5% в баксі, але я на ньому не розуміюсь. :)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:15

universez

Я в Конкорд закинул фонд летом на пол года через ИБ, не особо понравилось, постоянно меняют карточные продукты свои, оформлял карту с 3% на остаток в USD, через пару месяцев убрали, но сделали такую же карту но виртуальную с 3%, еще через месяц другой пластик с 3% на остаток начали выпускать, никакой стабильности.

Более того, пока открывал карту в отделении 3 раза спросил успею ли я деньги в кассу занести, ответили 100% да, но открывали карту долго, потом ждал активацию, в итоге занести не успел, на следующий день пополнил через терминал, подал заявку через ИБ на открытие депозита под 5.05%, кажется, утром заглянул - заявку отклонили и ставку срезали до 4.75%, не особо приятно, я как раз рассчитывал сумму чтобы проценты удобно обналичить. Может это просто я такой невезучий)
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:03

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:20,25% наварили в грн...це ж скільки в доларі? :shock:
Знімаю шляпу.


Мабуть, 4-5% в баксі, але я на ньому не розуміюсь. :)

Тут підказують 1.2025 слід перемножити на 1.145 (ревальвація гривні).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги подскажите, как узнать баланс карты банка Земельный капитал, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:40

  тарасов написав:Коллеги подскажите, как узнать баланс карты банка Земельный капитал, спс.

по телефону,
выбрав соответствующий пункт голосового меню
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:46

згідно з листом Державної казначейської служби України № 18-11/21760 від 09.12.2019 з 01.01.2020 запроваджується План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, та змінюються реквізити рахунків для зарахування надходжень до бюджетів, відкритих на балансі Державної казначейської служби України. Перелік органів Державної казначейської служби України – учасників СЕП буде скорочено до двох учасників: Казначейство України (МФО 820172) та Казначейство ЄАП (МФО 899998).

Починаючи з вказаної дати початкові платежі від усіх учасників СЕП НБУ на інші МФО органів Державного Казначейства будуть недоступні.
+50грн !
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J
по какому?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:35

  тарасов написав:Коллеги подскажите, как узнать баланс карты банка Земельный капитал, спс.

а позвонить...
см. viewtopic.php?p=4807098#p4807098
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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