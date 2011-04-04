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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50
З Новим Роком! З Новим Щастям!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:41
Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:47
klug
Новые кредитки получали? По старым кредиткам может резко задолженность возросла?
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