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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50

З Новим Роком! З Новим Щастям!

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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:41

Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:47

klug
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:12

  klug написав:Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?


В мене за перегляд рейтингу просить гроші :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:24

  klug написав:Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?

Так контора порахувала...і на те нема ради.
Раніше більш інтенсивно юзали кредитні ліміти...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:03

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?

Так контора порахувала...і на те нема ради.
Раніше більш інтенсивно юзали кредитні ліміти...мабуть.

Раніше - це коли? За півмісяця падіння на 100 пунктів (від високого до середнього), без очевидних причин. Із того, що поки спадає на думку: у П24 світиться заборгованість за двома адресами - іноді оплачую комуналку, коли колеги просять. Цікаво, чи може буде чужа заборгованість одним з негативних факторів серед заявлених тисяч?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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