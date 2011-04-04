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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:50
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:41
Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 15:47
klug
Новые кредитки получали? По старым кредиткам может резко задолженность возросла?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:12
klug написав:
Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
В мене за перегляд рейтингу просить гроші
Ви як начаклували безоплатний перегляд?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:24
klug написав:
Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
Так контора порахувала...і на те нема ради.
Раніше більш інтенсивно юзали кредитні ліміти...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:03
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
Так контора порахувала...і на те нема ради.
Раніше більш інтенсивно юзали кредитні ліміти...мабуть.
Раніше - це коли? За півмісяця
падіння на 100 пунктів (від високого до середнього), без очевидних причин. Із того, що поки спадає на думку: у П24 світиться заборгованість за двома адресами - іноді оплачую комуналку, коли колеги просять. Цікаво, чи може буде чужа заборгованість одним з негативних факторів серед заявлених тисяч?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 06:54
V2 написав:
Ви як начаклували безоплатний перегляд?
Треба інсталювати Вам із Google Play бета-версію мобільного додатку УБКІ на Android. У ньому кредитний рейтинґ можна дивитися безкоштовно.
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:29
klug написав:Панове, як дехто з вас знає бета застосунку УБКІ дозволяє безкоштовно дивитися кредитний рейтинг. Оновившись минулого місяця, застосунок показував 491, сьогодні показує 397. До того, останню кредитку отримав у листопаді. Прострочень не маю, у кредитній історії проблем не бачу, податки сплачую, у реєстрах боржників не фігурую. Питання: УБКІ святкує чи наркоман по життю і +/- 100 пунктів - це нормально?
Скоріш за все збільшився розмір заборгованості по кредитках.
Крім того, за власним досвідом, чим частіше запитуєш рейтинг, тим він чогось нижче.
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Faceless
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