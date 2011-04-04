Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:37

Чтобы получить бету, нужно зайти в плеймаркет, стать на саму страницу приложения УБКИ, и там под описанием будет опция типа "принять участие в тестировании бета версии", или как-то так.

Нажимаете, и через время, когда заявка одобрится, приложение само обновится до беты (или можно самому периодически заходить проверять обновления)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин