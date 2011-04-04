Там нет бесплатного рейтинга.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Там нет бесплатного рейтинга.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:37
Чтобы получить бету, нужно зайти в плеймаркет, стать на саму страницу приложения УБКИ, и там под описанием будет опция типа "принять участие в тестировании бета версии", или как-то так.
Нажимаете, и через время, когда заявка одобрится, приложение само обновится до беты (или можно самому периодически заходить проверять обновления)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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