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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 680681682683>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:24

Re: Байки про банки і не тільки....

V2 написав:
  MASolomko написав:
  V2 написав:Ви як начаклували безоплатний перегляд?
Треба інсталювати Вам із Google Play бета-версію мобільного додатку УБКІ на Android. У ньому кредитний рейтинґ можна дивитися безкоштовно.


Щось не йде :(
Видалив, перевстановив - однаково просить 50 грн. :roll:
Там нет бесплатного рейтинга.
Размер имеет значение.
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Для беты в самом описании было анонсировано, что он бесплатен.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:37

Чтобы получить бету, нужно зайти в плеймаркет, стать на саму страницу приложения УБКИ, и там под описанием будет опция типа "принять участие в тестировании бета версии", или как-то так.
Нажимаете, и через время, когда заявка одобрится, приложение само обновится до беты (или можно самому периодически заходить проверять обновления)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:49

кто-нибудь сталкивался с этим - https://www.zellepay.com/ ???
Пробовали?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:09

Альтернатива кролю

Можливо актуально буде для когось... :P Нагадую, що на криптобіржах є можливість лендінга. БезнаЛОХовий заробіток під нормальний %, а не ті сльози, що у кроля, курЯм на сміх! :mrgreen: Хто не ризикує торгувати, може юзати як депозит. Харе прожорливого кроля годувати! Всі в offшор! 8) Допоки ганебний наЛОХ на депозити не скасують! Вдаримо виносом по борзОтє! :P

П.С. Гарантій понду немає. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:БезнаЛОХовий заробіток під нормальний %


ну прям таки безналоговий, біржа жере свій % на заробленому від лендінгу.
шари нема
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:29

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:БезнаЛОХовий заробіток під нормальний %


ну прям таки безналоговий, біржа жере свій % на заробленому від лендінгу.
шари нема

1. О каких процентах дохода идёт речь?
2. Что если заёмщик не отдаёт долг?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:29

Ви ще тут? Ми йдемо від вас!

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:БезнаЛОХовий заробіток під нормальний %


ну прям таки безналоговий, біржа жере свій % на заробленому від лендінгу.
шари нема

Відсоток файний...а якщо трошки торганути, то відбити комісію за вхід та вихід. :P Та навіть без торгів, відсоток такий, що перекриває комісії.
  Вкладчик1234 написав:1. О каких процентах дохода идёт речь?
2. Что если заёмщик не отдаёт долг?

Є щось накшталт фіксованого депозиту, а є можливість дати в кредит. Біржа гарантує. Відсоток визначаєте самостійно під кредит, а депо треба дивитися на відсоток, що пропонують. Останній раз було 10% річних по стейблу. А в кредит доходило більше ніж 100% річних по валюті. + є ще стейкінг по окремих монетах. Ви уявляєте, за яких лошариків нас кроль тримає? :mrgreen: Ганьба кролю! На палю! :P 8) Ганьба Зеленському, що кролю вуха не відірвав і лапи жадібні не повідрубав!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:21

я наразі знаю дві площадки де є лендінг - Полонікс і Бітфінекс

є один сайт, що моніторить лендінг цих точок - http://prntscr.com/qj1fgn

КХ, ви знаєте інші лендінги?
:roll:

https://cryptolend.net/rates.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:23

  greenozon написав:я наразі знаю дві площадки де є лендінг - Полонікс і Бітфінекс

є один сайт, що моніторить лендінг цих точок - http://prntscr.com/qj1fgn

КХ, ви знаєте інші лендінги?
:roll:

https://cryptolend.net/rates.html

Бінанс ще.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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