Там нет бесплатного рейтинга.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Там нет бесплатного рейтинга.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:37
Чтобы получить бету, нужно зайти в плеймаркет, стать на саму страницу приложения УБКИ, и там под описанием будет опция типа "принять участие в тестировании бета версии", или как-то так.
Нажимаете, и через время, когда заявка одобрится, приложение само обновится до беты (или можно самому периодически заходить проверять обновления)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:49
кто-нибудь сталкивался с этим -
Пробовали?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:09
Альтернатива кролю
Можливо актуально буде для когось... Нагадую, що на криптобіржах є можливість лендінга. БезнаЛОХовий заробіток під нормальний %, а не ті сльози, що у кроля, курЯм на сміх! Хто не ризикує торгувати, може юзати як депозит. Харе прожорливого кроля годувати! Всі в offшор! Допоки ганебний наЛОХ на депозити не скасують! Вдаримо виносом по борзОтє!
П.С. Гарантій понду немає.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:26
Re: Байки про банки і не тільки....
ну прям таки безналоговий, біржа жере свій % на заробленому від лендінгу.
шари нема
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:29
1. О каких процентах дохода идёт речь?
2. Что если заёмщик не отдаёт долг?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:29
Ви ще тут? Ми йдемо від вас!
Відсоток файний...а якщо трошки торганути, то відбити комісію за вхід та вихід. Та навіть без торгів, відсоток такий, що перекриває комісії.
Є щось накшталт фіксованого депозиту, а є можливість дати в кредит. Біржа гарантує. Відсоток визначаєте самостійно під кредит, а депо треба дивитися на відсоток, що пропонують. Останній раз було 10% річних по стейблу. А в кредит доходило більше ніж 100% річних по валюті. + є ще стейкінг по окремих монетах. Ви уявляєте, за яких лошариків нас кроль тримає? Ганьба кролю! На палю! Ганьба Зеленському, що кролю вуха не відірвав і лапи жадібні не повідрубав!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:21
я наразі знаю дві площадки де є лендінг - Полонікс і Бітфінекс
є один сайт, що моніторить лендінг цих точок -
КХ, ви знаєте інші лендінги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:23
Бінанс ще.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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