ставки на рівні банківських...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:34
Re: Байки про банки і не тільки....
ставки на рівні банківських...
+50грн !
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:57
Більше. В банках скоро менше 1% буде. Невдовзі там як на бітфіні можна буде в кредит давати, доробляють функціонал. І відсоток приємніше буде. А так поки бітфін і поло юзати. Я на банані торгую, переважно, а в перервах між торгівлею на депо кидаю. Реальна альтернатива кролю. А як відсотки по валюті від'ємні стануть, то повна Європа буде...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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