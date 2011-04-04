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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 січ, 2020 16:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите, плиз, в каких банках есть возможность открытия длинных депозитов (2+ года) в гривне с высокими процентами (17+) и возможностью пополнения? Смотрю, что понижают ставки активно сейчас(((
Додано: Вів 07 січ, 2020 19:44
В закарпатських конячників
звичайний
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 січ, 2020 20:03
помогите с paypal
Господа, подскажите, пожалуйста, по данному вопросу. Подвязал гривневую карту, нужно оплатить в рублях. Автоматически основной валютой выставился доллар. Пытаюсь поменять основную валюты на гривну.
Когда захожу в раздел "Управление источниками финансирования", единственное что мне предлагает сделать система - это выберить предпочтительный способ оплаты подписок и автоматических платежей. Ничего касательно изменения валюты нет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и стоит ли в этом случае вообще менять основную валюты с доллара на гривну?
Додано: Сер 08 січ, 2020 08:32
Спасибо))) уже есть у них. Кто-то ещё остался?
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:21
Re: Байки про банки і не тільки....
УкрЕксім - до 10 років, але там банк хитрий, щороку ставить ставку актуальну на закінчення року...
+50грн !
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