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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 16:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, плиз, в каких банках есть возможность открытия длинных депозитов (2+ года) в гривне с высокими процентами (17+) и возможностью пополнения? Смотрю, что понижают ставки активно сейчас(((
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:44

  SAndriy1 написав:Подскажите, плиз, в каких банках есть возможность открытия длинных депозитов (2+ года) в гривне с высокими процентами (17+) и возможностью пополнения? Смотрю, что понижают ставки активно сейчас(((

В закарпатських конячників
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
звичайний
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:03

помогите с paypal

Господа, подскажите, пожалуйста, по данному вопросу. Подвязал гривневую карту, нужно оплатить в рублях. Автоматически основной валютой выставился доллар. Пытаюсь поменять основную валюты на гривну.
Когда захожу в раздел "Управление источниками финансирования", единственное что мне предлагает сделать система - это выберить предпочтительный способ оплаты подписок и автоматических платежей. Ничего касательно изменения валюты нет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и стоит ли в этом случае вообще менять основную валюты с доллара на гривну?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:32

  Квесторе_поверніться написав:
  SAndriy1 написав:Подскажите, плиз, в каких банках есть возможность открытия длинных депозитов (2+ года) в гривне с высокими процентами (17+) и возможностью пополнения? Смотрю, что понижают ставки активно сейчас(((

В закарпатських конячників
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
звичайний

Спасибо))) уже есть у них. Кто-то ещё остался?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  SAndriy1 написав:Кто-то ещё остался?


УкрЕксім - до 10 років, але там банк хитрий, щороку ставить ставку актуальну на закінчення року...
+50грн !
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