Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:19
краще напишіть де вже знаєте
а тоді можна далі шукати
+50грн !
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:37
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