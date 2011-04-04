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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:19

  Алексей77 написав:Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.

краще напишіть де вже знаєте
а тоді можна далі шукати
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:37

  Алексей77 написав:Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.

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