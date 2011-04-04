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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:08
Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
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Алексей77
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:19
Алексей77 написав:
Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
краще напишіть де вже знаєте
а тоді можна далі шукати
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greenozon
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:37
Алексей77 написав:
Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:21
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Добрый веченр
Где еще, на сегодня, кроме КИБ (под 17,75) можно пристроить гривну.
В Фарсі
В Братків
В закарпатських конячників
В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.
Даже в алле и идее ныне повыше малость будут
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escobar
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:41
escobar написав:
В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.
Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:59
klug написав:
Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
А чо котобанк до сих пор дает кешбек за открытие депо переброшенным баблом?
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escobar
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:15
escobar
Вы с Луны вчера свалились?
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Vorlon
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:33
klug написав: escobar написав:
В ломбард разве до конца акции можно влазить.
Ибо по дефолту у них ставки уже на уровне монобанка.
Моно: 16,5% + 0,5% (за кмітливість)
Ломбард: 16,5% + 1% (за 10к+) + 0,5% (за кмітливість)
Різниця ніби очевидна, але ніхто нікого не силує. Акція у Ломбарді до 15.01.
Вже через тиждень чемійоном буде Форвард (якщо не здується до того часу
)
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greenozon
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:40
greenozon написав:
Вже через тиждень чемійоном буде Форвард
Йому саме час за ПІБом займати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:46
klug
Не стоит гробить один из лучших из оставшихся банков.
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