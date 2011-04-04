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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:52
greenozon написав: zzzzzz написав:
по 31.12.2019 р. - дата вас не смущает ??????????????????????
банк по якійсь відомій лише йому причині продовжив цю акцію, оригінально була до кінця 2019
Причина может быть вполне тривиальная, хапнуть побольше перед соскоком.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:55
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Очень смешно и остроумно - зевнул...
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